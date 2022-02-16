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6 часов назад

"Отползание агрессора": на Украине «проспали ракетный удар» из Кремля

Свободная пресса

Если официальный Киев сегодня организовал на телеканалах пафосный марафон о «победе и единстве украинцев», то последние чётко разделились в своих реакциях на актуальную тему – "вторжение/невторжение РФ".Предсказуемо, что патриотический сегмент украинского общества показательно бодрится, ощущая некую «промежуточную победу» и множа новость об "отползании агрессора".

В то же время отношение другой части граждан «незалежной» к происходящему находится в диапазоне от раздражения до откровенного сарказма. Так, соцсети накрыла волна соответствующих карикатур и фотоколлажей.

В том числе, высмеивающих инициативу руководства ряда учебных заведений с рекомендацией учащимся надеть вышиванки и вместе спеть гимн. А, если на местах действует карантин, то петь предлагается онлайн.«Все проспали ракетный удар. Поэтому сегодня будет на всех телеканалах марафон единства и победы над агрессором. Зеленский уже поздравил. Говорит, что пока мы все ещё разных полов и религий, но скоро и это исправим!», - подвёл итог «даты X» киевский фельетонист Александр Зубченко.

Ранее сообщалось об уникальном вооружении, которое «отпугнёт Путина от Украины».

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