Путин поручил Грефу продвигать заявку России на «Экспо-2030»

Президент России Владимир Путин назначил президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа своим специальным представителем по вопросам продвижения заявки страны на право проведения Всемирной выставки «Экспо-2030» в Москве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что распоряжение главы государства вступает в силу со дня его подписания в среду, 16 февраля.

В октябре прошлого года Международное бюро выставок завершило прием заявок на право проведения «Экспо-2030», в итоговый список вошли пять городов: Москва, Пусан в Южной Корее, Рим, Одесса и Эр-Рияд в Саудовской Аравии. В случае победы российской столицы выставка пройдет с 27 апреля по 27 октября 2030 года вблизи аэропорта Внуково.

Всемирная универсальная выставка — крупнейшее международное событие, страны-участницы которого представляют себя миру, демонстрируют последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения, а также инициативы в решении глобальных проблем.