Около 1 100 билетов на просмотр российского кино продано по «Пушкинской карте» в Нижегородской области

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Около 1 100 билетов в кино продано в Нижегородской области по «Пушкинской карте» с начала февраля. На билеты в кино можно потратить до двух тысяч рублей из общего номинала карты в пять тысяч рублей.

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В Нижегородской области к проекту уже подключились частная сеть кинотеатров «Империя грез», кинотеатр «Орленок», а также кинозалы в Городце, Выксе, Шахунье, Заволжье, Урене, Навашине, Починках и Лыскове.

В списке доступных — отечественные картины, в том числе мультипликационные, созданные при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Кинокартины «Маленький воин» и «Другое имя» уже сейчас можно посмотреть в 18 кинозалах Нижегородской области.

С 17 февраля в прокат выходят фильмы «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Однажды в пустыне», «Пиноккио. Правдивая история», «Когда она приходит», «Своя война», а с 23 февраля — «Папы».

«Перечень фильмов будет расширяться, так что самое время пристально изучить репертуар кинотеатров на февраль и март. Кроме фильмов, по „Пушкинской карте“ можно посетить более 1 000 мероприятий в 121 учреждении культуры по всей области», — сообщила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Напомним, что федеральная программа «Пушкинская карта» реализуется с 1 сентября 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее основная задача — повышение культурного уровня молодого поколения. «Пушкинская карта» дает возможность гражданам в возрасте с 14 до 22 лет (включительно) посещать различные учреждения культуры, в том числе кинотеатры. Зачисленная сумма на карте в 2022 году — пять тысяч рублей, две тысячи рублей из которых можно потратить на посещение кинотеатров и просмотр российских кинофильмов, созданных при поддержке министерства культуры Российской Федерации и (или) Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.