Студентка из Тольятти победила во всероссийском конкурсе

"#Ошибки нет" — просветительский проект о русском языке, созданный совместно с Молодежным медиахолдингом Тольяттинского государственного университета "Есть Talk!". Он посвящен тому, как язык меняется под воздействием современной культуры. Авторы рассказывают, что нового в нашу речь принес рэп, объясняют, как относиться к феминитивам и дают советы по избавлению от слов-паразитов.

Фото: Волга Ньюс Волга Ньюс

"Я начала работать над проектом, когда училась на втором курсе. С одногруппниками мы начали писать о русском языке, каких-то интересных и небанальных явлениях, об ошибках, которые свойственны носителям языка. Мы старались рассказывать об этом необычно, при этом сами узнавали что-то новое", — говорит Галина Гомозова.

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В номинации "Мой родной язык" участвовали 2 374 человека из 55 регионов России, в число победителей вошло только восемь участников, среди которых была и Галина Гомозова.

"Это командная работа. Мне как автору приятно, что она получила высокую оценку. Это доказательство того, что команда двигается в правильном направлении, что проект, который мы делаем, актуальный, важный и нужный. И это подтверждается мнением профессионалов в этой области. Надеюсь, что другие студенты обязательно подхватят проект, потому что он позволяет авторам попробовать себя в новых темах и форматах. А это, на мой взгляд, очень ценный опыт", — делится эмоциями победительница конкурса.