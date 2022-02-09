"Мама не пойми чем занимается, мужиков водит. У нее (дочери - прим. ред.) истерика в голове, она не знает, как себя вести, как приспособиться к таким ситуациям и начинает так же себя вести. С мальчиками, с мужчинами постарше, так же точно начинает копировать маму", - сказала она на уроке русского языка, добавив, что папа в свою очередь перестает уделять дочери внимание, потому что она ему больше не нужна.