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18 часов назад

Прокуратура Воронежской области проверит школу, в которой детей напугали жизнью в неполной семье

Газета.Ruиещё 2

Воронежскую школу, учительница которой напугала четвероклассников рассказом о последствиях развода родителей, проверит областная прокуратура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Преподаватель Дарья Толстунова прочитала ученикам четвертого класса лекцию о том, как плохо живется детям в разведенной семье, пишет Telegram-канал Mash.

"Мама не пойми чем занимается, мужиков водит. У нее (дочери - прим. ред.) истерика в голове, она не знает, как себя вести, как приспособиться к таким ситуациям и начинает так же себя вести. С мальчиками, с мужчинами постарше, так же точно начинает копировать маму", - сказала она на уроке русского языка, добавив, что папа в свою очередь перестает уделять дочери внимание, потому что она ему больше не нужна.

Канал отмечает, что многие дети вышли из класса в слезах. Как рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии, после огласки и поднявшегося скандала учительница написала заявление на увольнение по собственному желанию, которое вскоре будет удовлетворено.

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Ранее Следственный комитет начал проверку после публикации в СМИ об учительнице немецкого языка из Самары, которая вела интимную переписку с учеником 9-го класса.

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