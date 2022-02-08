Треть школ планируют обновить в Ставрополе по федеральной программе

СТАВРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти города Ставрополя намерены провести ремонт 14 муниципальных школ по федеральной программе капитального ремонта образовательных учреждений, сообщил ТАСС глава города Иван Ульянченко. Таким образом, в городе намерены обновить треть муниципальных школ.

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"В рамках программы по капитальному ремонту школ за счет средств федерального бюджета планируется отремонтировать 14 муниципальных учреждений. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, получены заключения государственной экспертизы в сфере строительства, поданы заявки для включения в указанную программу по четырем учреждениям", - сказал он.

Общий объем средств для запланированных ремонтов в четырех школах составляет более 400 млн рублей. В числе учреждений, по которым подготовлены заявки, - старейшая гимназия города. При федеральной поддержке власти намерены продолжить реконструкцию здания с более чем столетней историей.

В 2022 году разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений будет продолжена, пояснил Ульянченко.