При Ярославском госуниверситете открылась лаборатория финансовой грамотности

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Ресурсный волонтерский центр финансового просвещения открылся при Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова. Помогать населению в вопросах финансовой грамотности будут около 500 волонтеров, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"500 волонтеров первой в России лаборатории финансовой грамотности Fin Lab помогут жителям региона и Центрального федерального округа разобраться в новых законах, мерах поддержки, тенденциях сферы экономики и финансов, защищаться от мошенников, получать оперативную экспертную помощь", - проинформировали в пресс-службе.

Ресурсный центр ЯрГУ в октябре 2021 года стал одним из шести победителей национального конкурса Ассоциации развития финансовой грамотности и получил грантовую поддержку. Предполагается, что проект охватит не только Ярославскую область, но и близлежащие регионы.

Специалисты и добровольцы центра будут проводить бесплатные лекции, мастер-классы, интерактивные образовательные и просветительские мероприятия для всех желающих. Также в центре будет проводиться мониторинг за финансовыми организациями, участие в предотвращении и предупреждении случаев мошенничества.

"Что получит волонтер в нашем ресурсном центре? Например, возможность участия во всех федеральных интерактивных и обучающих мероприятиях, доступ к образовательным продуктам регуляторов финансового рынка: "Сбера", ЦБ, университетов-партнеров, нетворкинг и опыт работы в команде профессионалов", - цитирует пресс-служба заместителя директора Ассоциации развития финансовой грамотности Сергея Иванова.