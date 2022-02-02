Центр искусственного интеллекта «Горький» поможет школьникам и студентам оформить заявки на новые акселерационные программы

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Центр искусственного интеллекта «Горький» предлагает консультационную поддержку нижегородским школьникам, студентам и стартаперам, которые хотят принять участие в акселерационных программах.

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Поддержка будет оказываться на всех этапах формирования заявки и реализации проекта: центр ИИ «Горький» осуществляет предварительные консультации, оформление документов для акселераторов, содействует в формировании кейса в рамках программ и сопровождает в дальнейшем проект развития продукта после участия в акселераторах. В данный момент идет прием заявок на несколько программ Сбербанка.

Специально для молодых людей, интересующихся технологиями искусственного интеллекта (AI), открываются акселерационные программы для школьников 8 11-х классов и студентов средне-специального образования, направленные на развитие предпринимательских навыков. Также действует программа для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству от Stanford Online, а затем создают собственные стартапы.

Акселератор проходит в три этапа, общая продолжительность которых составляет восемь месяцев. Лучшие команды, показавшие наибольший прогресс во время обучения и прошедшие на третий этап, выступят на демодне, где представят свои разработки инвесторам, технологическим корпорациям и ректорам российских вузов.

Победители демодня разделят призовой фонд, студенческие проекты-победители получат гранты от Moscow Seed Fund. Победители из числа школьных команд дополнительно получат баллы к ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы.

Для регистрации в программах не нужен готовый бизнес-проект или идея — их помогут найти в ходе программы. Подать заявку можно до 14 февраля 2022 года.

Для технологических стартапов Сбербанк и 500 Global (ранее 500 Startups), в частности, запустили акселератор Sber500, в котором смогут принять участие 500 стартапов со всего мира. К участию в акселераторе Sber500 приглашаются проекты seed-стадии — с работающей версией продукта и первыми продажами. Подача заявок со всего мира осуществляется до 7 февраля 2022 года.

Программа также проходит в три этапа, по результатам которых финалисты смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам. Все этапы будут курировать менторы и международные эксперты с опытом работы в компаниях Кремниевой долины в США. Участники программы смогут получить опыт работы с крупнейшими корпорациями, ресурсы для запуска пилота, заключения контрактов, финансирования от Fort Ross Ventures и других дружественных фондов.

«Участие в подобных акселерационных программах — это отличная возможность для школьников, студентов и молодых стартаперов проявить себя, создать свой первый проект или продвинуть уже реализованную технологию на принципиально новый уровень. Акселераторы также дают возможность познакомиться с руководителями корпораций и, в случае с опытными разработчиками, даже получить контракт. Технологии, особенно цифровые, а также искусственный интеллект, сегодня способны менять привычный уклад жизни и социально-экономический ландшафт. И наша задача, чтобы эти технологии развивались в Нижегородской области. Именно поэтому особенно ценно, что цифровые гиганты заинтересованы и всячески поддерживают начинающих разработчиков и предпринимателей в регионах», — отметил руководитель центра ИИ «Горький» Евгений Федосеев.

Получить предварительные консультации об участии в акселераторах и помощь в оформлении заявок можно в центре ИИ «Горький»: 8 (831) 414 05 52, info@gorky.ai, instagram.com/gorky_ai, gorky.ai/.

Подача заявок на участие в акселераторах осуществляется на сайтах организатора: sber-z.sberclass.ru/, sberstudent.sberclass.ru/, sberbank-500.ru/