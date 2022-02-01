Учителя рассказали о снижении среднего балла из-за изменений в ЕГЭ

Издание РБК опросило учителей по поводу будущих изменений в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Согласно новой редакций экзамена от Рособрнадзора, слишком простые задания будут заменены на более сложные. Опрошенные эксперты полагают, что средний балл экзаменуемых может снизиться.

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Это не очень страшно, потому что он просядет у всех очевидно, у большинства. В том плане какого-то неравенства не возникнет, — считает куратор сообщества математики в «Яндекс.Кью», кандидата физико-математических наук Давида Кац.

Кац также отмечает, что изменится и система подготовки к экзамену. Однако, он также отмечает, это не должно привести к усложнению обучения.

Если наша задача — выжать из экзамена максимум, то да, нам придется эту подготовку поменять. Я бы не сказал, что она станет сложнее — на мой взгляд, нет, не станет. Она станет другой, совершенно точно. Будет период, когда нужна перестройка этого процесса, и это отражается на всех участниках: учителях, школьниках, — сообщил он.

Рособрнадзор наблюдает предпосылки к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии, однако о катастрофичности ситуации речь не идёт, заявил глава ведомства Анзор Музаев на XVIII съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Основой для таких наблюдений стали результаты ЕГЭ, всероссийских проверочных работ и экзаменов в девятых классах.