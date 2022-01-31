Учащихся старших классов в Петербурге перевели на дистанционное обучение

В Петербурге ученики старших классов переводятся на дистанционное обучение на период со 2 по 13 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, также вводится временный запрет на посещение несовершеннолетними заведений общепита.

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«В соответствии с изменениями: с 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается», – говорится в сообщении на сайте администрации главы города со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова.

Уточняется, что проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения (изложения), а также очное обучение 1-6 классов допускается при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

Также в Петербурге вводится временный запрет на посещение несовершеннолетними заведений общепита и непродовольственных магазинов со 2 февраля по 13 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. При этом допускается посещение кафе и столовых на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах, а также разрешено посещать аптеки и продовольственные магазины, следует из сообщения администрации Петербурга.

Ранее детям в Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации запретили с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров и концертных залов.

До этого губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса.