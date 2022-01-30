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51 минуту назад

Талибы разрешили студентам вернуться к занятиям, не упомянув студенток

Министр высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани, назначенный захватившим власть в стране движением "Талибан", заявил, что афганские студенты в скором времени вернутся к занятиям. Об этом сообщает ТАСС.

Талибы разрешили студентам вернуться к занятиям, не упомянув студенток
Фото: ReutersReuters

Министр уточнил, что в провинциях с жарким климатом учеба возобновится 2 февраля, с холодным - 28 февраля. Перед началом нового семестра студентам придется сдать экзамены. Хаккани отказался отвечать на вопрос о том, продолжат ли получать высшее образование студентки.

Занятия в вузах и школах Афганистана приостановили в августе прошлого года - после прихода к власти талибов. В сентябре возобновились занятия для мальчиков из младших классов - занятия ведут исключительно мужчины. Талибы пообещали вернуть в школы и девочек, выделив для них отдельные классы.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о задержании боевика "Талибана", который застрелил 25-летнюю Зайнаб Абдуллахи. Ее семье предложено 600 тыс. афгани (около $5,7 тыс.) в качестве компенсации.

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