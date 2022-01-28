Сбербанк презентовал сибирским студентам и школьникам свои образовательные программы

«Современный мир диктует свои правила – успешным в нем будет тот, кто постоянно учится чему-то новому, очень важно развить в себе навык обучения. Понимая это, сегодня Сбер предлагает несколько абсолютно бесплатных образовательных программ – для тех, кто стремится найти себя в сфере IT, или открыть собственный бизнес. SberZ и SberStudent – по-своему уникальные программы, которые позволяют не просто научиться анализировать рынок и выстраивать бизнес-модель, но и представить свои проекты потенциальным заказчикам. Это отличная возможность найти себя и дело своей жизни, я с удовольствием приглашаю всех желающих присоединиться к нашим образовательным программам», – прокомментировала председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина. Акселератор для школьников SberZ ориентирован на учеников 8–11 классов школ и учащихся учреждений среднего профессионального образования. Его участники узнают, что такое работа в условиях неопределенности, работа в команде, коммуникации и др. В финал попадут те команды, чей проект будет доведен до реально работающего прототипа и получит первых клиентов. При разработке образовательного модуля программы SberStudent использовался контент от Stanford Online. Принять участие в программе могут студенты и научные сотрудники со всей страны. Для регистрации не нужен готовый бизнес-продукт или даже идея. Акселератор включает в себя три этапа: онлайн-курс по основам технологического предпринимательства, развитие собственных проектов в командах под руководством менторов и демо-день, во время которого лучшие команды представят свои проекты топ-менеджменту Сбера и инвесторам, а также корпорациям – потенциальным заказчикам. Подать заявку на обучение в акселераторах можно на официальных сайтах SberStudent и SberZ. Прием заявок открыт до 15 февраля. Обучение абсолютно бесплатное. Фото: ФедералПресс /Полина Зиновьева