Руководство Костромского отделения Сбербанка обсудило со студентами тренды будущего

Сбер поздравил молодёжь с Днём студента. В честь праздника в вузах по всей стране – от Владивостока до Калининграда – прошли лекции на тему «Тренды будущего». Их прочли топ-менеджеры банка.В Костроме серия образовательных встреч прошла со студентами Костромского Государственного университета. В лекциях приняли участие 55 молодых ребят – студентов экономических специальностей.Спикеры поделились личным опытом и обсудили с ребятами вопросы развития технологий и искусственного интеллекта. Студенты узнали экспертное мнение о том, какие навыки потребуются современному человеку, чтобы быть востребованным на рынке труда, карьерные возможности, которые предлагает экосистема Сбера. Ребята также проверили свои знания, приняв участие в голосовании по темам лекции. По итогам интерактивной части были выявлены знатоки трендов будущего и цифровых технологий.«Такие встречи уже стали традицией для нас. Приятно видеть, что энтузиазм студентов наших вузов и колледжей с каждым годом только растет. Сегодняшние студенты – это целеустремленные, прогрессивные и перспективные ребята с новым взглядом и идеями. Мы делимся с ними своим опытом, помогаем определиться в выборе профессии, в самореализации. Помимо таких образовательных мероприятий, которые проходят не только в День студента, Сбер готовит много интересных предложений для студентов, начиная от образовательных программ до игр и конкурсов», — управляющий Костромским отделением Сбербанка Валерий ВИНОГРАДОВ. В честь Дня студента в этом году был создан «Детектор будущего» — проект на базе нейросети. Также на сайте проекта представлены специальные предложения и подарки для студентов от экосистемы Сбера и серия образовательных курсов по навыкам будущего.Детектор будущегоНа странице «Детектора будущего» пользователю нужно пройти пять простых игр, соответствующих направлениям стажировок SberSeasons: анализу данных, разработке, дизайну, кибербезопасности и бизнесу.Во время игры нейросеть просканирует эмоции пользователя и определит, когда он улыбался, хмурился, был удивлён или разочарован. В результате нейросеть сделает вывод о том, какая игра понравилась больше всего и какая вакансия в экосистеме Сбера может быть интересной.Студенты смогут сразу подать заявку на стажировку SberSeasons на рекомендованное направление или выбрать другое.Специальные предложения от экосистемы СбераВ честь праздника Сбер дарит эксклюзивные предложения для студентов от компаний экосистемы. Промокод на 500 руб. на первый заказ от 1500 рублей от СберМегаМаркета.Подписка для молодёжи за один рубль на три месяца от СберПрайма.Скидка 300 рублей при первом заказе от 500 рублей от Самоката.50% скидка на три месяца связи на тарифе «Стартовый+» от Сбермобайла.Промокод на скидку 250 руб. на первый заказ при покупке от 1500 руб. Выдаётся при прохождении игры «Беги, сборщик, беги» от СберМаркета Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.