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33 минуты назад

В МГУ в феврале могут ввести дистанционное обучение

В МГУ с 7 по 22 февраля предусмотрен переход на дистанционное обучение. При этом формат обучения будет определяться каждым факультетом самостоятельно. Как сообщается в приказе ректора вуза Виктора Садовничего, подписанном сегодня, 27 января, это необходимо для обеспечения безопасного процесса учёбы.

В МГУ в феврале могут ввести дистанционное обучение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — говорится в тексте приказа.

Ответственность за исполнение приказа возлагается на проректора учебного заведения Гусева Никиту Владимировича.

Ранее бывший министр просвещения, президент Роcсийской академии образования Ольга Васильева заявила, что в России в будущем вновь придётся cтолкнуться с удалённым форматом образования. При этом, по её словам, более 90% школьников испытывали cложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии.

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность возвращения школьников к дистанционному формату обучения. Градоначальник отметил, что на такие меры власти города пойдут только в крайнем случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. По его словам, власти Москвы будут стараться не вводить подобные ограничения.

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