Подай заявку до 1 февраля и стань участником Школы 21 от СБЕРА

В казанском кампусе Школы 21 продолжается прием заявок для участия в зимних отборочных интенсивах. "Школа 21" — школа программирования от Сбера, которая даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедший отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ.

Фото: Реальное время Реальное время

Школа 21 уже объединила более двух с половиной тысяч обучающихся как из России, так и из других стран ближнего и дальнего зарубежья. Больше половины участников младше 22 лет, треть — в возрасте от 23 до 30 лет, чуть меньше — в возрасте от 31 года до 50 лет, также несколько участников старше 50 лет. При этом доля девушек остаётся высокой для ИТ индустрии — 25%. Более половины участников ранее не имели опыта программирования. Более 1000 участников Школы 21 уже на стажировке или получили работу в крупнейших ИТ-компаниях, таких как СБЕР, Тинькофф Банк, Яндекс, Google, Ozon, Сибур, Газпром и другие.

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Стать участником обучения может любой человек в возрасте от 18 лет.

Для поступления необходимо зарегистрироваться на сайте (https://clck.ru/aifdx) и успешно пройти отборочные испытания — две онлайн-игры на 25 минут. После этого у вас откроется возможность записаться на ближайшую онлайн-встречу и пройти "отборочный интенсив".

Отборочный интенсив — это четырехнедельный (26 дней) отбор, который участники проходят в очном режиме на кампусе, в среднем не менее 8 часов ежедневно. По итогам отбора выявляются самые мотивированные участники, которые поступают на обучение бесплатно. Для прохождения интенсива не нужны знания, обучения проводятся с нуля.

Даты ближайших "интенсивов" в Казани: с 14 февраля по 11 марта и с 14 марта по 8 апреля. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://clck.ru/aifdx.

Чем участие в Школе 21 может быть интересным для вас:

Платить за обучение не нужно. А во время стажировок в ИТ-компаниях, которые запланированы на период обучения, вы будете получать зарплатуВы можете совмещать обучение с работой или учебой в ВУЗе. Школа открыта 24/7 и вы сами выстраиваете график обученияВы сами выбираете направление обучения, в Школе нет учителей, лекций и оценок, обучение по методу P2P (peer-to-peer)Школа 21 предоставляет бесплатное проживание в Казани для тех, кто успешно прошел отборочный интенсив.