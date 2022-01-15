В МГУ рассказали о давлении со стороны семьи Тепляковых

Представители факультета психологии МГУ заявили о давлении со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой . В вузе отметили, что информация, которую распространяет семья девочки, не соответствует действительности, либо искажается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу психфака.

«Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов. Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов. Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов», – сообщили в университете.

В вузе добавили, что политика конфиденциальности персональных данных несовершеннолетних студентов не позволяет учреждению представить общественности «полную объективную картину происходящего». На факультете считают, что Тепляковы злоупотребляют этим обстоятельством.

«Представляемая ими в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета. В результате большая часть их публикаций либо не соответствует действительности, либо грубо искажает ее», – заявили в учебном заведении.

Напомним, Алиса Теплякова в возрасте восьми лет сдала ЕГЭ, после чего поступила на психфак МГУ на платное отделение. Во время сессии ее отец устроил скандал в институте и напал на завкафедрой из-за плохой оценки дочери. Стороны предоставляют СМИ информацию о происходящем. В дело вмешался член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов.