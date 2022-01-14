Завершено расследование четырех дел о пытках российских осужденных

В Иркутской области завершено расследование четырех уголовных дел о пытках в исправительных учреждениях. Об этом в пятницу, 14 января, «Ленте.ру» сообщил руководитель регионального управления Следственного комитета России Анатолий Ситников.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов допросили около тысячи человек, их показания были неоднократно проверены. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дел.

3 марта 2021 года сообщалось, что в Иркутске были арестованы начальники СИЗО и колонии Иркутской области после пыток осужденных. Кроме того, после проверки от работы отстранили заместителя начальника и начальника оперативного отдела СИЗО-1, а также заместителя начальника исправительной колонии № 6 (ИК-6).

В начале октября того же года основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что организация получила и вывезла из России более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. На них были запечатлены изнасилования и издевательства над заключенными.