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1 час назад

В Екатеринбурге эвакуируют школы из-за угрозы минирования

Сразу несколько школ Екатеринбурга утром 12 января получили сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщили родители учеников.

В Екатеринбурге эвакуируют школы из-за угрозы минирования
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«147 школу снова заминировали, детей разворачивают домой», — рассказала мама одной из учениц. Родительница школьницы из гимназии 155 также сообщила, что детям пришлось эвакуироваться. «104 гимназию заминировали, только что написал учитель», — поделилась ученица с URA.RU. Среди родителей ходят слухи, что якобы заминированы все школы Железнодорожного района.

Также эвакуируют гимназию №8 «Лицей имени С. П. Дягилева». Как сообщил родителям преподаватель учебного заведения, дети отправлены в 94-ю школу, чтобы не мерзнуть на улице. «На почту школы пришло сообщение о минировании. Ждут полицию для проверки данной информации», — рассказал URA.RU папа одной из учениц. Также сообщается об эвакуации гимназии «Корифей», 61, 184, 96 и других школ.

По сообщениям СМИ также известно о минировании школ № 25, 208, 1, 63, 69, 171, 48, 12-го лицея и ряда других. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Образование,Происшествия,МВД,РИА Ura.ru,
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