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14 часов назад

Комфортная школа – качественное обучение. Капремонт донских школ профинансирует федеральный центр

Ростовская область вошла в число 80 регионов России, которые в ближайшие два года получат поддержку от государства на капремонт и оснащение школ современным оборудованием.

Комфортная школа – качественное обучение. Капремонт донских школ профинансирует федеральный центр
Фото: Новочеркасские ведомостиНовочеркасские ведомости

Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как отметил глава кабинета министров, дети должны учиться в хороших, современных школах.

Принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования, — сказал Михаил Мишустин.

До конца 2026 года будет отремонтировано более 7 000 школ. На эти цели из федерального бюджета выделяется порядка 90 млрд рублей. Список школ, подлежащих ремонту, составят на основе заявок руководителей образовательных учреждений и родительских комитетов.

Первый вице-губернатор Донского региона Игорь Гуськов отметил, что создание комфортных условий для школьников – один из приоритетов в работе областного правительства.

Из областного бюджета на строительство и капитальный ремонт школ ежегодно выделяется несколько миллиардов рублей, – рассказал первый вице-губернатор. – Мы участвуем в федеральных программах, чтобы получить дополнительные средства из федерального бюджета.

Образовательный комплекс Ростовской области включает 1 152 учебных заведения среднего образования, в которых обучаются почти 450 тыс. школьников.

Напомним также, что со следующего года в России дизайнерские идеи школьников, их родителей и учителей будут учитываться при капремонте в школах. Эту идею предложил Владимир Путин, который считает, что их мнение должно в обязательном порядке учитываться при развитии школьной инфраструктуры.

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Образование,Михаил Мишустин,Игорь Гуськов,Владимир Путин,Правительство РФ,
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