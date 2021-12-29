Ростовская область вошла в число 80 регионов России, которые в ближайшие два года получат поддержку от государства на капремонт и оснащение школ современным оборудованием.
Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как отметил глава кабинета министров, дети должны учиться в хороших, современных школах.
Принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования, — сказал Михаил Мишустин.
До конца 2026 года будет отремонтировано более 7 000 школ. На эти цели из федерального бюджета выделяется порядка 90 млрд рублей. Список школ, подлежащих ремонту, составят на основе заявок руководителей образовательных учреждений и родительских комитетов.
Первый вице-губернатор Донского региона Игорь Гуськов отметил, что создание комфортных условий для школьников – один из приоритетов в работе областного правительства.
Из областного бюджета на строительство и капитальный ремонт школ ежегодно выделяется несколько миллиардов рублей, – рассказал первый вице-губернатор. – Мы участвуем в федеральных программах, чтобы получить дополнительные средства из федерального бюджета.
Образовательный комплекс Ростовской области включает 1 152 учебных заведения среднего образования, в которых обучаются почти 450 тыс. школьников.
Напомним также, что со следующего года в России дизайнерские идеи школьников, их родителей и учителей будут учитываться при капремонте в школах. Эту идею предложил Владимир Путин, который считает, что их мнение должно в обязательном порядке учитываться при развитии школьной инфраструктуры.
The post Комфортная школа – качественное обучение. Капремонт донских школ профинансирует федеральный центр first appeared on Новочеркасские ведомости.