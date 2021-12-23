Названы плюсы частичной отмены ЕГЭ

«Хочет ли ребенок поступать в вуз — это его личное дело. Таким образом этот экзамен во многом выходит из школы, и автоматически пропадает обязанность любого учителя научить любого ребенка, например, сдавать экзамен по русскому языку и базовой математике, даже если он совсем не поступает в вуз или даже если ему совсем не нужен именно этот экзамен», — добавил Луховицкий.