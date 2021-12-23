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42 минуты назад

Названы плюсы частичной отмены ЕГЭ

Учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с «Лентой.ру» назвал хорошей идею частично отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По мнению педагога, подготовка к ЕГЭ и изучение предмета — две разные вещи.

Названы плюсы частичной отмены ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При частичной отмене ЕГЭ учителя, наконец, смогут спокойно заняться своим привычным делом, а дети учиться не ради экзамена, а для себя, уверен Луховицкий.

«Хочет ли ребенок поступать в вуз — это его личное дело. Таким образом этот экзамен во многом выходит из школы, и автоматически пропадает обязанность любого учителя научить любого ребенка, например, сдавать экзамен по русскому языку и базовой математике, даже если он совсем не поступает в вуз или даже если ему совсем не нужен именно этот экзамен», — добавил Луховицкий.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил формат, при котором ЕГЭ будут сдавать только выпускники, собирающиеся поступать в вузы. По его словам, в 2021 году выпускники, не планировавшие продолжать обучение в вузах, вместо ЕГЭ сдавали государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике, и ничего трагичного не случилось.

Образование,Общество,Анзор Музаев,Всеволод Луховицкий,Рособрнадзор,Lenta.ru,
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