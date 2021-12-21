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10 часов назад

В ФНС заявили, что более 60% платежей налогоплательщиков проводятся через личный кабинет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Граждане РФ оплачивают более 60% налогов через личный кабинет налогоплательщика, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

"Облегчая и упрощая клиентский путь, мы формируем предпосылки для добровольного исполнения обязательств. И опять же - это не просто слова. Сегодня у нас более 60% всех платежей налогоплательщиков, граждан уже уплачиваются через личный кабинет. Это не императив. Нет ни одной нормы в Российской Федерации, которая определяет, что ты обязан так поступать. Это люди сами входят, потому что это удобно", - сказал Егоров на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко по федеральному проекту "Клиентоцентричность".

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Глава ведомства также отметил, что при работе с гражданами важна открытость во всех процессах. "Мы формируем не конфликтную среду, мы формируем комфортную среду, при которой у нас спокойно идет пополнение всех уровней бюджета", - добавил Егоров.

По его мнению, взаимодействие с налогоплательщиками необходимо строить на обратной связи, одна она не должна быть навязчивой.

"Клиентоцентричность" - одна из 42 стратегических инициатив, перечень которых в октябре 2021 года утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как отмечал председатель правительства, инициативы необходимы для более эффективного достижения национальных целей и реализации задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в посланиях Федеральному собранию.

Инициативы, по словам Мишустина, будут реализовываться в форме федеральных проектов. Их предполагается исполнить до 2030 года. На первом этапе - до 2024 года - на них потребуется 4,6 трлн рублей, которые будут выделены из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, также планируется привлекать и частные инвестиции.

В рамках реализации проекта "Клиентоцентричность" планируется создать профиль клиента как инструмент для формирования индивидуальных, удобных и проактивных сервисов. Научившись идентифицировать гражданина, государство будет предоставлять ему услуги, необходимые в конкретной жизненной ситуации.

При реализации индивидуального персонифицированного подхода при оказании услуг также будет создана система сбора обратной связи. Для этого будет внедрена система мониторинга государственных услуг.

Образование,Михаил Мишустин,Даниил Егоров,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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