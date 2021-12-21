В Самарской области построят школу на 1500 мест с применением механизма ГЧП

Подписи в документе поставили председатель регионального Правительства Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ – генеральный директор, член совета директоров ООО "ПроШкола" Алиса Денисова. - Это первое соглашение в сфере образования, но у нас большие совместные планы по сотрудничеству. Поскольку в рамках исполнения национальных целей и проектов, определенных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы планируем и в дальнейшем проводить большую работу по обеспечению доступного общего образования на территории региона, – акцентировал Дмитрий Азаров. – С точки зрения достижения этих целей мы сформировали перечень из 12 объектов, которые должны быть построены в ближайшие годы. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысяч мест в школах. Очень надеемся, что первое подписанное соглашение станет знаковым и мы совместно с организацией "ПроШкола" сможем реализовать все наши намерения. Поверьте, мы приложим все усилия, чтобы проекты били реализованы, и новые школы радовали детей и родителей. Напомним, в октябре 2021 года коллегиальные органы ВЭБ.РФ приняли решение о финансировании первых 15 проектов строительства школ в регионах в рамках первой волны. Среди них одна – в Самарской области в селе Лопатино Волжского района, который развивается активными темпами, и по предварительным итогам переписи населения является одним из самых густо населенных. Этим и обусловлено появление в Волжском районе новой школы, которая также, как и две существующих, будет рассчитана на 1500 мест. ООО "ПроШкола" – это утвержденный Правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям возможно заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования. - Проектирование и строительство новой школы начнется уже в следующем году. Вместе с руководством региона мы готовимся к подписанию еще трех концессионных соглашений в рамках второй волны и обсуждаем проекты строительства школ третьей волны. Мы создаем новые места в школах с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), что позволяет не только ускорить строительство школ в регионах с наибольшей потребностью, но и снизить финансовую нагрузку на местный бюджет. Причем речь идет о создании новых школ, оснащенных передовым оборудованием и лучшими инфраструктурными решениями, – отметила генеральный директор компании "ПроШкола" Алиса Денисова. Самарская область за последние годы стала признанным лидером в сфере ГЧП. В начале декабря регион занял первое место во Всероссийском конкурсе "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении". По итогам 2021 года Самарская область признана лучшим субъектом страны по реализации медицинских проектов с применением механизма государственно-частного партнерства. - Подписанная концессия по строительству новой школы в Самарской области – еще одно серьезное достижение команды областного правительства во главе с губернатором. Фактически, вместе с коллегами из компании "ПроШкола" мы подготовили новый отраслевой механизм и качественные документы, которые могут использовать и другие регионы. Мы уже проводим много консультаций по применению механизма ГЧП. Готовы и дальше делиться накопленным опытом, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.