Московским школам рекомендовали уйти на каникулы с 27 декабря

Школам Москвы рекомендовано уйти на новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января 2022 года. Об этом сообщили в московском департаменте образования и науки, передает «Интерфакс».

«Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления», — сказали в департаменте.

Уточняется, что для учеников 1–4-х классов в период с 27 по 30 декабря будут организованы дежурные группы. Детские сады и колледжи продолжат работать штатно.