Московским школам рекомендовали уйти на каникулы с 27 декабря

Школам Москвы рекомендовано уйти на новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января 2022 года. Об этом сообщили в московском департаменте образования и науки, передает «Интерфакс».
«Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления», — сказали в департаменте.
Уточняется, что для учеников 1–4-х классов в период с 27 по 30 декабря будут организованы дежурные группы. Детские сады и колледжи продолжат работать штатно.
В департаменте рассказали, что предлагаемые рекомендации связаны с тем, что продление осенних каникул помогло предотвратить широкое распространение коронавируса среди школьников. С середины ноября классов на карантинах стало в несколько раз меньше по сравнению с октябрем.