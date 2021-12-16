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18 часов назад

Департамент образования и науки Москвы порекомендовал школам уйти на каникулы с 27 декабря

Школам Москвы рекомендовано уйти на новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января 2022 года. Об этом сообщили в московском департаменте образования и науки, передает «Интерфакс».

Московским школам рекомендовали уйти на каникулы с 27 декабря
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления», — сказали в департаменте.

Уточняется, что для учеников 1–4-х классов в период с 27 по 30 декабря будут организованы дежурные группы. Детские сады и колледжи продолжат работать штатно.

В департаменте рассказали, что предлагаемые рекомендации связаны с тем, что продление осенних каникул помогло предотвратить широкое распространение коронавируса среди школьников. С середины ноября классов на карантинах стало в несколько раз меньше по сравнению с октябрем.

Образование,Новогодние каникулы,
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