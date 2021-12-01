В Россию прилетела первая группа студентов из Афганистана, обучающихся в вузах РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первая группа афганских студентов, обучающихся в российских вузах, сегодня прибыла на территорию России, сообщила в среду пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

"Помощь афганским студентам - это прежде всего гуманитарная миссия. Сегодня в Россию прибыли 138 студентов. Все они учатся в российских университетах или были зачислены на подготовительный курс. Мы благодарны министерству обороны за организацию вывоза студентов, пожелавших прибыть в Россию для учебы, из Афганистана. Наша задача - обеспечить им возможность получить качественное высшее образование в комфортных условиях и в безопасности. Мы надеемся, что все они станут квалифицированными специалистами и будут востребованы как в России, так в Афганистане", - приводятся слова Фалькова в сообщении.

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Как уточнила пресс-служба министерства, группа прибыла на аэродром Чкаловский. Прилетевшие в Россию студенты будут проходить обучение в таких отечественных вузах, как Российский университет дружбы народов, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Московский инженерно-физический институт), Московский государственный технологический университет "СТАНКИН", Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и других.

Как указано в сообщении, поэтапный вывоз в Россию граждан Афганистана для продолжения или начала их обучения в российских вузах организован Минобороны и Минобрнауки по поручению президента РФ Владимира Путина. Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу для вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации.

"В рамках реализации гуманитарной миссии Минобрнауки России совместно с посольством России в Афганистане и российскими вузами проведен значительный объем работы по восстановлению контактов со студентами, находящимися в Афганистане, созданию условий для организации обсервации на территории Российской Федерации, информированию российских университетов о ходе подготовки и этапах совместной работы по реализации вывоза в Россию граждан Афганистана", - добавляется в сообщении.