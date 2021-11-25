Академия Ворлдскиллс Россия: знак качества для профессионального образования

Одним из ключевых вопросов для системы образования сейчас является подготовка настоящих профессионалов, востребованных на рынке труда. А это невозможно сделать без сильного преподавательского состава и внедрения новых программ, а главное, передачи ученикам не абстрактных, а прикладных знаний и умений. Именно на решение этих задач и направлена деятельность Академии Ворлдскиллс Россия.

Академия Ворлдскиллс Россия – структурное подразделение АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (Ворлдскиллс Россия)". Была создана в 2017 году и является продолжением проекта "Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров". Академия распространяет лучший мировой и отечественный опыт подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования и профессионального обучения. Одним из основных направлений деятельности Академии является ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной сфере деятельности, применение стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия для подготовки квалифицированных специалистов и расширение экспертного сообщества.

Для подготовки квалифицированных преподавателей по мировым стандартам в системе среднего профессионального образования в России реализуется программа «5000 мастеров», которая входит в федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Программа набирает все большую популярность, о ней знают в колледжах и техникумах во всех регионах страны и направляют на курсы преподавателей.

1. Как проходит обучение по программе «5000 мастеров»?

Уникальность обучения по программам Академии Ворлдскиллс Россия в том, что приоритет отдается практике. Мастера производственного обучения и преподаватели выполняют такие же практические задания, выполнению которых они должны научить своих студентов. Площадки, на которых ведется обучение, отбираются по принципу «лучшие из лучших», все они проходят строгий конкурсный отбор. Преподают на программе высококлассные профессионалы.

«Преподаватели и мастера обучаются практически - в мастерских лучших площадок в стране, оснащенных самым современным оборудованием, инструментами, расходными материалами, и под контролем опытных экспертов Ворлдскиллс, имеющих высокие результаты подготовки студентов к чемпионатам профессионального мастерства и демонстрационным экзаменам», - пояснила замдиректора по практической подготовке Академии Ворлдскиллс Россия Ирина Гранкина.

Программа «5000 мастеров» дает системе среднего профессионального образования невероятный толчок именно к массовому обучению студентов на высоком уровне. Во время обучения мастера не только учатся работать на современном оборудовании и осваивают современные технологии. Они также узнают об эффективных методиках преподавания, о том, как «из рук в руки» передать студентам прикладные навыки.

«Из общего объема часов обучения на теоретическую часть отводится не более 20%. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что наши программы имеют практическую направленность. После обучения мы стараемся поддерживать связь с нашими слушателями, оказываем им помощь по внедрению и развитию компетенции в регионах России, консультируем по застройке мастерских и лабораторий, проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, а главное – по вопросам практической подготовки студентов», - рассказала менеджер компетенции «Сити-фермерство» Татьяна Аксенова.

2. По каким профессиональным направлениям проходит повышение квалификации?

В этом году повышение квалификации преподавателей и мастеров колледжей и техникумов организовано по 140 компетенциям Ворлдскиллс. И обучение ведется не только по массовым компетенциям («Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Электромонтаж» и «Сварочные технологии» и др.), но и по новым и перспективным, таким как: «Кибербезопасность», «Разработка мобильных приложений», «Облачные технологии», «Промышленное садоводство», «Управление автогрейдером», «Цифровой модельер», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и многим другим.

3. Кому подходит программа?

В программе «5000 мастеров» могут участвовать как опытные преподаватели и мастера производственного обучения, так и те, кто начал преподавать недавно – в силу возраста или потому, что перешел на преподавательскую работу из отрасли.

По словам Ирины Гранкиной, количество молодых преподавателей и мастеров среди участников программы ежегодно растет. Если в 2020 году из 5000 слушателей было немногим более 1500 человек в возрасте до 35 лет, то в 2021 их насчитывается уже 1816.

4. Что еще важно знать об этой программе?

В конце обучения преподаватели и мастера сдают демонстрационный экзамен. На нем они выполняют реальные производственные задачи, а эксперты дают независимую объективную оценку их навыкам. Такой же экзамен сдают студенты в техникумах и колледжах, в которых работают участники программы.

«Невозможно научить студентов сдавать демэкзамен, если сам преподаватель или мастер не умеет или не знает этого, - уверена менеджер компетенции «Хлебопечение» Наталья Кожа, которая стояла у истоков организации программы. – Поэтому абсолютно все слушатели по итогам прохождения обучения обязательно сами должны сдать демонстрационный экзамен. Это очень правильный психологический момент - поставить себя на место студента».

Если преподаватель сдал демонстрационный экзамен на высокий балл, он получает возможность сертификации в качестве эксперта-мастера Ворлдскиллс. Этот статус подтверждает высокий уровень владения компетенцией и является своеобразным знаком качества.

За шесть лет реализации проекта повышение квалификации по программам Академии Ворлдскиллс Россия прошли 26 257 преподавателей и мастеров производственного обучения. Успешно прошли сертификацию и получили статус эксперта-мастера более 3500 преподавателей и мастеров.

5. Как отзываются о программе ее участники?

Повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс проходит в очном формате, и занятия очень информативны, отметила Ольга Момот, мастер производственного обучения Ижевского политехнического колледжа. Опытный преподаватель (пришла в колледж в 1998 году), она прошла обучение по компетенции «Сварочные технологии».

«Практическая часть занятий в программе повышения квалификации строилась так: сначала нам показывали, как правильно выполнять задание, и объясняли задачу, а затем мы расходились по кабинам и самостоятельно выполняли упражнения. Для меня самым эмоционально окрашенным этапом был демонстрационный экзамен. Побывав в роли участника, я теперь понимаю, в каком напряженном темпе надо выполнять поставленную задачу, чтобы элементарно успеть по времени, да еще и качественно выполнить сварные швы», - подчеркнула она.

Зарина Чешкова, обучавшаяся по компетенции «Экспедирование грузов», также отметила прекрасную подачу материала. Зарина преподает в Канском технологическом колледже немногим больше года – во время учебы в колледже она участвовала в региональных чемпионатах Ворлдскиллс и потом захотела передавать знания другим.

«Теория и практика были настолько сбалансированы, что оказались очень полезны. При этом теория рассказывалась простым языком, чтобы всем было понятно», - пояснила она.

Они также отметили, что благодаря Академии Ворлдскиллс Россия смогли использовать новые знания и навыки для практического обучения своих студентов, чтобы готовить из них конкурентоспособных специалистов, уверенно владеющих прикладными навыками.

6. Как финансируется программа?

Обучение в рамках программы ведется за счет средств федерального бюджета. Каждый год обучается фиксированное количество мастеров, в соответствии с выделенными на эти цели средствами - 5000 человек.

7. Как можно попасть на обучение?