Молодые архитекторы изменят облик российских городов

ТАСС, 17 ноября. Вчера 16 ноября открылся прием заявок на всероссийский конкурс для молодых архитекторов и урбанистов - "Экосистема Города" (16+). К участию приглашается креативная молодежь - архитекторы и урбанисты в возрасте от 18 до 35 лет.

Фото: ТАСС ТАСС

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Онлайн-заявку можно подать до 16 февраля 2022 года, участие бесплатное.

"Экосистема Города" - первая всероссийская платформа развития территорий, работающая с задачами федерального значения.

Проект предлагает эффективную модель новой урбанизации: с одной стороны, стремится повысить качество жизни горожан и создать современную городскую среду в регионах, с другой - открыть молодым специалистам новые возможности для реализации своих идей и раскрытия творческого потенциала.

Для представителей регионов платформа конкурса станет сервисом для формирования запроса на ревитализацию территорий и получения современных архитектурных решений и привлечению к решению вопросов городского развития молодых профессионалов, научного сообщества и бизнес. Платформа станет акселератором урбанистических проектов и кузницей высокопрофессиональных кадров.

После подачи заявки молодые архитекторы становятся участниками настоящей лаборатории: в течение нескольких месяцев их ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии "архитектура и урбанистика", работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями, разработка проектов благоустройства для пяти регионов РФ, питчинг своих идей перед представителями регионов с последующей реализацией лучшего проекта в срок до 2026 года.

"Долгие годы плодотворного сотрудничества с Роскультцентром укрепляют не только нашу уверенность в дальнейшем успехе проекта, но и готовность всесторонне поддерживать данную инициативу. Проекты, разработанные молодыми архитекторами в рамках прошедшего хакатона "Города", будут реализованы в 2022-2025 годах, и мы верим, что запускаемая платформа также окажется очень полезной в контексте формирования и развития территорий. Союз архитекторов России желает проекту успехов, а его участникам - свежих идей и вдохновения!", - прокомментировал проект президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Проект "Экосистема Города" даст возможность молодым талантливым архитекторам принять деятельное участие в преобразовании городской среды совместно с экспертами-наставниками.Это не только обучение, но и построение сети профессиональных связей, которые превратятся в возможности для партнерства", - рассказала СЕО компании "Культура потребления" Дария Женихова.

"По объемам отрасли, архитектура занимает третье место в креативных индустриях России, по данным НИУ ВШЭ. Молодые архитекторы и урбанисты конкурса "Экосистема Города" не только получат новые знания и реальные заказы в столь перспективном сегменте, но и объединятся в новое сообщество с современными подходами. Такой молодой профессиональной силы очень не хватает для развития территории нашей большой страны", - отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова.

"Экосистема Города" позволит раскрыть творческий потенциал молодых представителей креативной индустрии "архитектура и урбанистика", ведь образовательный курс проекта состоит не только из теоретического блока, но и из практического, когда участники смогут в сжатые сроки разработать архитектурные решения, защитить идею перед представителями регионов и стать победителями с возможностью последующей реализации проекта на территории субъектов РФ", - считает руководитель Всероссийского урбанистического хакатона "Города", начальник отдела регионального развития ФГБУ "Роскультцентр" Ольга Шубникова.

По итогу обучения будет отобрано 50 наиболее перспективных проектов, авторы которых примут участие в очных архитектурных воркшопах. Финалом станет защита перед жюри, в которое войдут эксперты, архитекторы и представители администрации регионов.

Проекты победителей будут воплощены в жизнь до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в пяти регионах РФ.

Организаторы проекта - ФГБУ "Роскультцентр" и компания "Культура потребления". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.