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В Минпросвещения ответили на вопрос о QR-кодах для сотрудников школ

Газета.Ruиещё 4
16 ноября

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что вопрос введения QR-кодов для учителей и сотрудников школ для посещения учебных заведений в настоящее время не обсуждается, передает ТАСС. До этого Кравцов сообщал, что планов массово перевести российские школы на дистанционное обучение нет. По его словам, если рекомендованные Роспотребнадзором меры соблюдаются, то вспышек коронавируса в учебных заведениях не наблюдается. Ранее стало известно, что в Москве и Московской области университеты в рамках эксперимента планируют ввести QR-коды для посещения. В Совете ректоров вузов двух регионов пояснили, что будут ориентироваться по ситуации. Также они приступят к увеличению процента вакцинированных студентов. Позже в Министерстве образования и науки РФ заявили, что российские вузы вправе вводить QR-коды для вакцинированных студентов для посещения корпусов.

В Минпросвещения ответили на вопрос о QR-кодах для сотрудников школ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Образование,QR-код,Сергей Кравцов,Минобрнауки,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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