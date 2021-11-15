Финалисты «Большой перемены» пообщались с Ольгой Голодец

В рамках финала «Большой перемены» для учеников 9–11-х классов прошла мотивационная встреча с заместителем Председателя Правления Сбербанка Ольгой Голодец. Она рассказала о бизнес-моделях, разработанных школьниками, программах СберБанка, которые могут быть полезны ребятам в их обучении и развитии, а также как молодые люди могут получить поддержку компании для своих бизнес-проектов. Кроме того, она поделилась с финалистами советами, как достичь успеха в любой сфере.

Самое главное — слушать себя и постараться определить, в каких сферах и направлениях вам хочется и нравится развиваться. Каждый из вас уникален, у каждого есть способности и умения, которыми вы серьёзно отличаетесь от других. Понять и сформулировать ваши таланты — это самое ценное, и к этому нужно стремиться. Второе — ваши таланты могут раскрыться совершенно в разных сферах, и успеха можно достичь в различных направлениях. Пробуйте свои силы в различных проектах, наблюдайте за собой, что вам нравится, к чему лежит душа. Постарайтесь определить ваши сильные стороны и именно их развитию уделить больше времени и сил. Ваши таланты, накопленные знания и умения обязательно пригодятся в будущем. Иногда бывает так, что не всё даётся быстро и легко, и тут вам, конечно, понадобится упорство в достижении поставленных целей