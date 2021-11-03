Повторите подвиг Минина и Пожарского

В День народного единства Россия вспоминает, как 400 лет назад в период Смутного времени жители земель русских объединились, чтобы положить конец власти польско-литовских интервентов и предателей, допустивших их к трону. Прервать смуту и вернуть Русь на путь государственности удалось не с первого раза — Первое ополчение потерпело неудачу из-за внутренних разладов. Но в ноябре (октябре по старому стилю) 1612 года Второе ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяло Москву.