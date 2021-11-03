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Повторите подвиг Минина и Пожарского

Алиса Селезнёва
3 ноября

В День народного единства Россия вспоминает, как 400 лет назад в период Смутного времени жители земель русских объединились, чтобы положить конец власти польско-литовских интервентов и предателей, допустивших их к трону. Прервать смуту и вернуть Русь на путь государственности удалось не с первого раза — Первое ополчение потерпело неудачу из-за внутренних разладов. Но в ноябре (октябре по старому стилю) 1612 года Второе ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяло Москву.

Повторите подвиг Минина и Пожарского
Фото: РамблерРамблер

Мы предлагаем вам повторить подвиг Минина и Пожарского, чтобы лучше понять сложности, с которыми пришлось столкнуться нашим предкам. У вас есть бесценное оружие — знание истории. Воспользуйтесь им, приведя своё войско к победе в нашей небольшой исторической игре.

Образование,День народного единства,Дмитрий Пожарский,
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