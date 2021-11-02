В Коми построят две школы на условиях государственно-частного партнерства со Сбербанком

СЫКТЫВКАР, 2 ноября. /ТАСС/. Две школы суммарно на 900 мест возведут в Республике Коми на условиях государственно-частного партнерства со Сбербанком, сообщил во вторник глава республики Владимир Уйба.

"Удалось договориться с федеральным банком о государственно-частном партнерстве по важному направлению капстроительства в нашей республике. Рад, что смог убедить Сбербанк зайти в регион в формате концессии. Условия для нас выгодные: банк будет сам финансировать, а также строить здания с привлечением подрядчиков", - сообщил Уйба в своем аккаунте в Instagram.

По данным главы региона, школу-сад на 750 мест построят в селе Выльгорт Сыктывдинского района и школу-сад на 145 мест возведут в селе Мадмас Усть-Вымского района.

Год назад группа компаний "Просвещение" предложила правительству региона рассмотреть возможность строительства школ на условиях государственно-частного партнерства в рамках нацпроекта "Образование". Такие школы из начально предложили построить в Сыктывкаре, Ухте, Выльгорте и Усть-Вымском районе к началу учебного года в 2023 году.