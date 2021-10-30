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Техникумы и колледжи прекратят прием по некоторым специальностям

Вечерняя Москваиещё 8
7 часов назад

Российские колледжи и техникумы могут прекратить прием студентов на обучение по 43 специальностям. Данный приказ был составлен Министерством просвещения РФ.

В России могут прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 специальностям
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Учебные учреждения закончат прием по следующим специальностям: изготовитель железобетонных изделий, рекламный агент, слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, электромонтажник авиационной техники, младшая медсестра по уходу за больными. Кроме того, в список внесены младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер и ряд других профессий.

— Проектом приказа вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, в части прекращения приема на обучение по ним с 31 декабря 2021 года, — говорится в проекте, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Отмечается, что цель нововведения — обновление структуры подготовки кадров. Это необходимо, чтобы они соответствовали актуальному спросу на рынке труда.

Реализация проекта заплинирована на 2022 год.

В четверг, 28 октября, «Вечерняя Москва» писала, что столица увеличит расходы на образование. Власти предусмотрели 35,7 миллиарда рублей на капремонт школ и приобретение высокотехнологичного оборудования для школьников и студентов колледжей.

Образование,Подготовка к учебному году,Минобрнауки,
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