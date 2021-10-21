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Студент московского вуза погиб в общежитии

Мослента
15 часов назад

Студент московского вуза погиб в общежитии
Фото: МослентаМослента

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) погиб в общежитии в Москве. Об этом сообщил неофициальный Telegram-канал вуза HSE Press.

По данным канала, что студент второго курса Факультета компьютерных наук направления «Программная инженерия» скончался в кампусе «Трилистник». Предположительно, это могло быть самоубийство.

Утром 21 октября молодой человек оставил на своей странице во «ВКонтакте» запись, где рассуждает о суициде. Он назвал такое решение «вполне логичным поступком» и сообщил, что его отчисляют с бюджета, после чего ему грозит отправка в армию. Кроме того, студент сообщил, что «прожег жизнь» и продолжает «катиться вниз».

Официального подтверждения этой информации в официальных источниках на данный момент нет.

Ранее в Подмосковье покончил с собой 17-летний студент. Мать юноши погибла в ДТП несколько лет назад, но он так и не смог принять случившееся.

Образование,Самоубийство,ВШЭ,
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