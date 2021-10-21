Студент московского вуза погиб в общежитии

Фото: Мослента Мослента

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) погиб в общежитии в Москве. Об этом сообщил неофициальный Telegram-канал вуза HSE Press.

По данным канала, что студент второго курса Факультета компьютерных наук направления «Программная инженерия» скончался в кампусе «Трилистник». Предположительно, это могло быть самоубийство.

Утром 21 октября молодой человек оставил на своей странице во «ВКонтакте» запись, где рассуждает о суициде. Он назвал такое решение «вполне логичным поступком» и сообщил, что его отчисляют с бюджета, после чего ему грозит отправка в армию. Кроме того, студент сообщил, что «прожег жизнь» и продолжает «катиться вниз».

Официального подтверждения этой информации в официальных источниках на данный момент нет.