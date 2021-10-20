«Урок цифры» по искусственному интеллекту объединил русскоязычных детей в 127 странах

В образовательной акции «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании» приняли участие русскоязычные школьники в 127 странах. Беларусь, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Нидерланды, Румыния, США, Турция, Узбекистан, Украина и Швеция стали странами-лидерами по числу обратившихся к материалам урока.

По сравнению с прошлым годом международная география урока расширилась с 86 стран до 127. Это стало возможным благодаря активной поддержке Россотрудничества и вовлечению русских школ за рубежом.

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Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в образовании» можно и после окончания акции — все материалы останутся в открытом доступе.

Россотрудничество уже не первый год поддерживает проект "Урок цифры". Через сеть наших "Русских домов" школьники во всём мире знакомятся со специалистами крупнейших российских ИТ-компаний, получают знания о кибербезопасности, об искусственном интеллекте, повышают тем самым цифровую грамотность. Агентство продолжит оказывать содействие проекту, расширяя географию русскоязычных школ

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества)

Интерес ребят за рубежом к нашему "Уроку цифры" ещё раз подтверждает то, что у нас получилось создать качественный и увлекательный образовательный контент. Возможно, после этого занятия многие из них узнали, что в России идёт бурное развитие ИИ-технологий и что исследователи данных очень востребованы здесь

Исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

Замечательно, что в современном технологичном мире не существует границ для получения знаний, особенно в такой важной сфере, как цифровая грамотность. "Урок цифры" третий год подряд становится международным проектом, объединяя русскоязычных ребят от Австралии до Японии благодаря помощи наших коллег из МИДа и Россотрудничества. Занятия на тематических тренажёрах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трёх возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы, и мы надеемся, что наши уроки помогут не только ориентироваться в мире цифры, но и подскажут выбор будущей профессии

Юлия Горячкина

Заместитель директора по направлению «Кадры для цифровой экономики», АНО «Цифровая экономика»

Пройдя урок в рамках проекта, учащиеся с 1-го по 11-й класс смогут познакомиться с понятием «искусственный интеллект», основными принципами его работы и узнают о возможностях его использования в работе на примере профессии учителя.

В качестве практической части урока школьникам предложен игровой тренажёр. С его помощью они смогут создать умного помощника для учителя математики — алгоритм, который умеет распознавать рукописный текст в тетрадях, искать в нём ошибки, анализировать их и даже давать рекомендации для педагога.