В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе. Подростка с охотничьим карабином обезвредила директор

Шестиклассник с охотничьим карабином напал на пермскую школу

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Утром в понедельник, 18 октября, ученик шестого класса Дмитрий Г. из поселка Сарс (Пермский край) пришел в школу с охотничьим карабином «Сайга» и открыл стрельбу. Известно, что оружие 12-летний подросток взял у отца и сделал из него два выстрела. По данным издания Baza, во время стрельбы шестиклассник кричал «В меня вселился бог». «Комсомольская правда Пермь» сообщает, что школьник первым делом направился в свой класс, поставил учеников к стене с криком «Всем стоять!» и сделал два выстрела — в потолок и в дверь.

Стрелка обезвредила директор школы

По предварительным данным, обезвредить шестиклассника удалось директору школы Галине Зайцевой, которая, услышав шум, вышла из своего кабинета и уговорила подростка зайти к ней. После ЧП все ученики были эвакуированы из школы, их отправили по домам. В результате стрельбы никто серьезно не пострадал, лишь одному из учеников порезало ногу осколком стекла.

Подросток хотел расправиться с одноклассницей, которая его обижала

После задержания со школьником начали общаться полицейские, при этом он был в предистеричном состоянии. Как пишет Baza, подросток признался, что пришел в школу с отцовским оружием, чтобы расправиться с девочкой, которая его обижала. В своем поступке он также обвинил отца, который издевался над его матерью.

Стрелок из Сарса избежит уголовной ответственности

Задержанный подросток не будет привлечен к уголовной ответственности. По российскому законодательству, к уголовной ответственности за тяжкие преступления могут привлекаться только достигшие на момент совершения преступления 14-летнего возраста. Однако, по словам источника в правоохранительных органах, несовершеннолетние старше 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Отец шестиклассника из Сарса рассказал о своем сыне

Вадим Губаев, отец 12-летнего мальчика, который пришел с «Сайгой» в школу, рассказал, что обычно звонит сыну по три раза в день, однако вчера был первый раз, когда они не поговорили.

«Каждый раз звоню раза по три в день. Днем, после школы, и вечером. Вроде все нормально. Ну, вчера вот только не дозвонился», — рассказал мужчина, добавив, что набирал его номер три раза, не дозвонился и уснул. Губаев уточнил, что в последнее время сын разговаривал с ним неохотно, на вопросы отвечал односложно.

По словам отца, мальчик любит играть в «Танки». Отец купил ему компьютер, чтобы подросток проводил время дома, а не «ходил где-то». При этом Губаев подчеркнул, что доступа к сейфу с оружием, откуда ребенок украл карабин, у мальчика не было, однако он мог подсмотреть, куда отец прячет ключи.

ЧП в Сарсе — вторая атака на учебные заведения Пермского края за последний месяц