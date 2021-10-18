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"Бог подсказал": устроивший стрельбу в школе под Пермью рассказал о причинах своего поступка

Vse42.ruиещё 4
18 октября 2021

Мальчик из поселка Сарс, Пермский край, заявил, что был обижен на ровесников и учителей и "Бог подсказал", как следует их наказать.

"Бог подсказал": устроивший стрельбу в школе под Пермью рассказал о причинах своего поступка
Фото: страница ProHAD во «ВКонтакте»страница ProHAD во «ВКонтакте»

Как сообщается в соцсетях, 12-летний подросток из поселка Сарс Пермского края объяснил свой поступок.

По его словам, он взял оружие из дома и решил им воспользоваться, так как был зол на педагогов и одноклассников. Затем "ночью ему приснился Бог и подсказал, что надо делать".

Кроме этого, малолетний ученик шестого класса хотел разобраться и с одной девочкой, которая якобы его обижала, передает "МК".

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что под Пермью 12-летний мальчик устроил стрельбу из ружья в школе.

Образование,Стрельба в школе,
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