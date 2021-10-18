Школа управления "Сколково" вошла в сотню лучших бизнес-школ мира

Московская школа управления "Сколково" заняла 58-ю строчку в рейтинге международного издания Financial Times, оценившего лучшие программы бизнес-школ Executive MBA в мире. Об этом сообщает пресс-служба школы.

"Московская школа управления "Сколково" вошла в рейтинг международного издания Financial Times, оценившего лучшие программы Executive MBA в мире. Школа впервые вошла в рейтинг с программой ЕМВА и заняла 58-ю строчку - самую высокую позицию среди всех дебютантов 2021 года. При этом "Сколково" заняла сразу девятое место по показателю "Зарплата выпускников" - средний доход слушателей программы ЕМВА от "Сколково" в течение трех лет после окончания обучения составляет почти $400 тыс.", - говорится в сообщении.

Кроме того, по показателям профессионального опыта выпускников школа заняла 48-е место - учиться приходят зрелые люди. В школе среди обучающихся 30% женщин.

Первое место в общем рейтинге Financial Times заняла программа ЕМВА Высшей коммерческой школы Парижа. Второе место занял курс Kellogg-HKUST, созданный Школой менеджмента Келлога Северо-Западного университета и Гонконгским университетом науки и технологий, на третьем месте - курс Китайско-европейской международной школы бизнеса.