Рособрнадзор намерен вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике для школьников, которые планируют получить аттестат. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, пишет ТАСС.
В этом году ЕГЭ по математике базового уровня не проводилось из-за коронавируса. Для получения аттестата было достаточно сдать Единый госэкзамен по русскому языку.
Музаев отметил, что Рособрнадзор считает необходимым вернуть математику в качестве обязательного предмета для получения аттестата в 2022 году.
«Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат», - подчеркнул он.