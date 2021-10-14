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ЕГЭ по математике предложили снова сделать обязательным

Алиса Селезнёва
42 минуты назад

Рособрнадзор намерен вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике для школьников, которые планируют получить аттестат. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, пишет ТАСС.

В этом году ЕГЭ по математике базового уровня не проводилось из-за коронавируса. Для получения аттестата было достаточно сдать Единый госэкзамен по русскому языку.

Музаев отметил, что Рособрнадзор считает необходимым вернуть математику в качестве обязательного предмета для получения аттестата в 2022 году.

Отказ от ЕГЭ может снизить качество образования

«Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат», - подчеркнул он.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказался за возможную отмену ЕГЭ после 11 класса. Он отметил, что экзамен все больше отдаляется от школьной программы, в результате чего школьникам приходится учиться дважды — в рамках основной программы и в рамках подготовки к тестированию. Также Миронов назвал ЕГЭ инструментом для выкачивания денег из родителей чиновниками от образования и аффилированными с ними лицами.
Образование,Видео,Анзор Музаев,Сергей Миронов,Рособрнадзор,Справедливая Россия,ИТАР-ТАСС,
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