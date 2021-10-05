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Кабмин готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов

Вечерняя Москваиещё 3
5 часов назад

Кабмин готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Пилотных проект запустят в шести регионах России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Власти изменят оплату труда педагогов
Фото: Антон Гердо / Вечерняя МоскваАнтон Гердо / Вечерняя Москва

— В настоящее время готовится постановление правительства, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, — рассказала Матвиенко «Российской газете».

Валентина Матвиенко также выделила несколько требований, которые выдвигает современная система образования учителям.

— Первое: школьное образование вступило в этап перехода, говоря образно, от образования запоминания к образованию понимания. Переход этот назревал давно. Сегодня эта мысль звучит как руководство к действию, — подчеркнула политик.

27 сентября президент РФ Владимир Путин поручил совершенствовать систему оплаты труда российских педагогов. Лидер государства отметил, что зарплаты должны соответствовать требованиям национальной системы учительского роста.

Кроме этого, Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ для учеников школ. Он отметил, что такая мера позволит обеспечить «обоснованный режим контроля знаний».

Образование,Общество,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,"Российская газета",
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