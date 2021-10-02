Вузы смогут проводить итоговую аттестацию дистанционно

Организации высшего образования в 2021/2022 учебном году смогут проводить в дистанционном формате с помощью биометрии не только промежуточную, но и итоговую аттестацию. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 2 октября.

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Как следует из документа, госэкзамены в дистанционном формате смогут сдать студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Итоговую аттестацию будут проводить с помощью Единой биометрической системы, которая обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз.

Студентам необходимо зарегистрироваться в системе, а непосредственно перед началом экзамена пройти процедуру биопрокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

Чтобы получить допуск к дистанционным экзаменам, студенты должны сдать биометрические данные — изображение лица и запись голоса — в Единую биометрическую систему. Им также нужно иметь подтверждённую учётную запись на госуслугах. Эти сведения по защищенным каналам передаются в вуз. После идентификации студента он допускается до экзамена.