В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Вузы смогут проводить итоговую аттестацию дистанционно

Парламентская газета
45 минут назад

Организации высшего образования в 2021/2022 учебном году смогут проводить в дистанционном формате с помощью биометрии не только промежуточную, но и итоговую аттестацию. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 2 октября.

Вузы смогут проводить итоговую аттестацию дистанционно
Фото:  © pixabay.com © pixabay.com

Как следует из документа, госэкзамены в дистанционном формате смогут сдать студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Итоговую аттестацию будут проводить с помощью Единой биометрической системы, которая обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз.

Студентам необходимо зарегистрироваться в системе, а непосредственно перед началом экзамена пройти процедуру биопрокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

Чтобы получить допуск к дистанционным экзаменам, студенты должны сдать биометрические данные — изображение лица и запись голоса — в Единую биометрическую систему. Им также нужно иметь подтверждённую учётную запись на госуслугах. Эти сведения по защищенным каналам передаются в вуз. После идентификации студента он допускается до экзамена.

Напомним, ранее в России провели эксперимент по использованию биометрии во время летней студенческой сессии. В нём приняли участи семь университетов: МГТУ им. Баумана, МИРЭА, НИТУ МИСиС, РУДН, МИИГАиК, ГУУ и РЭУ им. Плеханова.

Образование,Общество,МГТУ им. Баумана,РУДН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители