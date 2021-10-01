Сбер запускает Школу цифровых навыков для людей старшего поколения

Сбер совместно с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России и Ассоциацией развития финансовой грамотности запускает образовательно-информационный проект — Школу цифровых навыков, — который на простом языке через доступные форматы рассказывает людям старшего поколения о необходимых цифровых сервисах и услугах, обучая их применению в повседневной жизни.

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Проект стартует на сайте АктивныйВозраст.рф и направлен на развитие конкретных цифровых компетенций у людей старшего возраста и решение конкретных задач, сообщает пресс-служба Сбера. На старте в школе будет доступно четыре курса, посвященных темам здоровья, финансам, быту и развлечениям. Пользователи смогут узнать, как купить лекарства онлайн; как грамотно вести учет личных финансов; как заказывать на дом продукты дистанционно; как смотреть кино и сериалы онлайн. Одновременно Сбер предложит людям старшего возраста второй сезон YouTube-шоу "Активные старшие", который создан совместно с национальной платежной системой "Мир".

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Если в 2020 году в фокусе были развлекательные мастер-классы по йоге, макияжу, кулинарии, скандинавской ходьбе, восточной гимнастике и актерскому мастерству, то в этом году выпуски посвящены современным технологиям и сервисам, а также кибербезопасности. Новые выпуски будут выходить еженедельно, начиная с 1 октября, в "Школе цифровых навыков" и на YouTube-канале "Активный возраст". "Цифровой мир дает человеку массу новых возможностей и способен делать нашу жизнь комфортнее, экономить массу времени и освобождать от рутины.