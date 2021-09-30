Один из школьных предметов изменят по поручению Путина

Минпросвещения России запустило комплексную работу по обновлению системы преподавания предмета «История» в школах. Работа по модернизации форм, средств и методов ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, заявил министр просвещения РФ Сергей Карлов.
«По поручению главы государства мы запустили большую работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования», — приводит слова Карлова ТАСС.
По его словам, такая работа необходима, так как история неотделима от жизни общества. О необходимости обновления системы преподавания истории Путин говорил во время встречи со школьниками в лагере «Океан», напомнил министр. При этом Карлов отметил важную роль учителей.
Ранее стало известно, что российские школы до конца года подключат к скоростному интернету. Подключение школ и социально значимых объектов к высокоскоростному интернету еще одно поручение президента РФ Владимира Путина, прописанное в паспорте нацпроекта «Цифровая экономика».