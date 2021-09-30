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Минпросвещения РФ изменит один из школьных предметов

Ura.Ru
19 минут назад

Минпросвещения России запустило комплексную работу по обновлению системы преподавания предмета «История» в школах. Работа по модернизации форм, средств и методов ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, заявил министр просвещения РФ Сергей Карлов.

Один из школьных предметов изменят по поручению Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поручению главы государства мы запустили большую работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования», — приводит слова Карлова ТАСС.

По его словам, такая работа необходима, так как история неотделима от жизни общества. О необходимости обновления системы преподавания истории Путин говорил во время встречи со школьниками в лагере «Океан», напомнил министр. При этом Карлов отметил важную роль учителей.

В российских школах сократят число контрольных работ

Ранее стало известно, что российские школы до конца года подключат к скоростному интернету. Подключение школ и социально значимых объектов к высокоскоростному интернету еще одно поручение президента РФ Владимира Путина, прописанное в паспорте нацпроекта «Цифровая экономика».

Образование,Общество,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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