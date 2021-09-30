Один из школьных предметов изменят по поручению Путина

Минпросвещения России запустило комплексную работу по обновлению системы преподавания предмета «История» в школах. Работа по модернизации форм, средств и методов ведется по поручению президента РФ Владимира Путина , заявил министр просвещения РФ Сергей Карлов.

По его словам, такая работа необходима, так как история неотделима от жизни общества. О необходимости обновления системы преподавания истории Путин говорил во время встречи со школьниками в лагере «Океан», напомнил министр. При этом Карлов отметил важную роль учителей.