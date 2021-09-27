Школы Саратовской области переходят на дистанционное обучение

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

О необходимости установления чётких, прозрачных критериев оплаты труда учителей, повышения престижа профессии учителя, урегулирования деятельности психологов, качествах, важных для современного педагога глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала в интервью «Парламентской газете».

Видео дня

Зарплата не должна отличаться в разы

- Лилия Салаватовна, сегодня при одинаковой нагрузке заработная плата педагогов отличается в несколько раз. Расскажите о предлагаемой сенаторами модели оплаты труда. Как планируется устранить эту разницу и сделать зарплату прозрачной?

- Действительно, наш мониторинг показал, что один из главных вопросов, который волнует педагогов страны, — это оплата труда. Напомню, что ещё в январе 2020-го Совет Федерации обратился к Правительству по вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций, чтобы были единые подходы в системе оплаты труда педагогов. Мы добивались, чтобы зарплата учителей была понятной и прозрачной, а подходы к ней был одинаковыми на всей территории России.

Сегодня эти подходы практически сформированы: в общей заработной плате учителей базовая часть должна составлять не менее 70 процентов. Стимулирующие выплаты, разумеется, тоже должны быть. Их могут начислять за победу на олимпиадах, мастерство педагога в организации воспитательной работы. При этом стимулирующие выплаты, по нашему убеждению, нельзя выплачивать за уборку пришкольных участков и функционал, который не отражает труд педагога. Пять регионов войдут в пилотный проект по модернизации оплаты труда педагогов. Проект соответствующего постановления подготовлен Правительством. Рассчитываем, что сам механизм формирования окладов учителей с понятной и единой системой компенсационных и стимулирующих выплат на уровне регионов будет отработан и по итогам реализации проекта распространён на все субъекты Федерации. Ведь сегодня многие школы испытывают острую нехватку кадров.

Для того чтобы получать 20-25 тысяч, педагогу приходится трудиться на полторы-две ставки. Такая ситуация привела к оттоку опытных кадров, а молодые не спешат идти в школу. А без учителя не будет качественного образования.

- Что ещё, кроме зарплаты, может повысить престиж профессии педагога?

- Профессия учителя — самая светлая и самая важная. На мой взгляд, нам не хватает пропаганды труда педагога. Давайте взамен передач о разводах звёзд, сериалов сомнительного качества уделим внимание человеческим судьбам учителей.

Сегодня почти нет светлых фильмов о школе и современном учителе. А сколько у нас педагогов, о которых можно так увлекательно рассказать в прайм-тайме! Или по-доброму, с участием обсудить вопросы о том, как помочь маленькой сельской школе, конкретному учителю. Понятно, что нам сразу скажут о рекламе, рейтинге, но вкусы телезрителей тоже надо формировать. И именно современный учитель, умный, интеллигентный, любящий детей и своё дело, может завоевать симпатии самой широкой аудитории.

Президент РФ предложил объявить 2023 год Годом педагога. Планируем с помощью парламентских СМИ, соцсетей рассказать о своих любимых учителях. Надеемся, что к этой акции подключатся наши регионы. По итогам обязательно опубликуем галерею портретов педагогов и самые интересные рассказы.

Лжепсихологам подготовят законодательный заслон

- Свою трудовую деятельность вы начинали как педагог-психолог. С какими проблемами вам пришлось столкнуться в начале своей карьеры в школе? Какие вызовы стоят перед педагогами сегодня?

- Я начинала свою трудовую деятельность педагогом-психологом в школе в одном из районов Башкортостана. В 90 е годы практическая психология в образовательных организациях только-только начиналась. Не скрою, у коллег были завышенные ожидания от моей работы. Многие считали, что стоит психологу поговорить с ребёнком, как он тут же преобразится. Помню, перед своим первым родительским собранием долго думала, с чего начать, как построить диалог? В итоге решила назвать его просто и понятно — «Любите своих детей». Ведь самые большие проблемы начинаются там, где ребёнок не чувствует внимания и заботы. На родительском собрании я провела опрос. И многие родители не смогли сразу ответить на самые обычные вопросы: как часто вы общаетесь со своим ребёнком? Хвалите ли его? Есть ли общие увлечения в семье? Тогда я поняла, что в словах «любите своих детей» заключён главный посыл и для родителей, и для учителей. Эти слова стали девизом моей педагогической деятельности.

Если же говорить о вызовах, которые стоят перед психологами сегодня, то многие из них продиктованы пандемией. Во время самоизоляции семьи оказались не готовы к длительному совместному проживанию в закрытом пространстве, умению слушать и слышать друг друга, открыто обсудить волнующие темы. Эта ситуация высветила ряд проблем. Психологи стали очень востребованы. По оценкам экспертов, в российском интернет-пространстве сегодня порядка семи миллионов практикующих психологов. Но большинство из них не имеет необходимого образования, не способно оказать реальную помощь. Более того, зачастую они представляют опасность для здоровья и жизни человека.

В правовом поле в общей сложности трудятся порядка 60 тысяч психологов, которые работают в сфере образования, здравоохранении, социальной политике, правоохранительных органах. Но и среди них не все достаточно подготовлены. Считаю важным обратить внимание на два момента - подготовку и переподготовку практикующих психологов с точки зрения умения ответить на новые вызовы. И конечно же, законодательное урегулирование. Ведь этот правовой пробел позволяет лжепсихологам оставаться безнаказанными в критических ситуациях. Сегодня совместно с факультетом психологии МГУ, экспертами работаем над соответствующей законодательной инициативой.

- Какими компетенциями и личностными качествами, по вашему мнению, должен обладать современный учитель?

- Как я уже сказала, современный учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и любить детей, уметь их выслушать, проявить чуткость. Проведённые экспертами комитета опросы в соцсетях показали, в том числе потребность прямого диалога между учителями и родителями. К сожалению, и это подтверждают личные встречи членов комитета со студентами педвузов, молодыми учителями — они не имеют навыков, не вооружены методиками проведения родительских собраний, классных часов. Практика показывает, что необходимо менять систему подготовки педагогических работников, специалистов в области воспитания, что нужно налаживать связь «дети — родители — школа». Считаем крайне важным вооружать будущих педагогов, молодых учителей компетенциями, направленными на возможность противостояния современным угрозам. Без этого невозможно усилить воспитательную функцию в школе.

Ничто не заменит живого общения

- Поправка сенаторов, которая даёт возможность в случае форс-мажора переводить обучение в онлайн-формат, стала одной из самых обсуждаемых в этом году. Расскажите, как будет действовать этот закон?

- Напомню, ещё весной 2020 года мы приняли поправку, которая даёт регионам право в случае форс-мажора перевести обучение в режим онлайн, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса и сберечь жизнь и здоровье учащихся и педагогов. Например, если случилось ЧП и школа сгорела, занятия не будут вести на пепелище. Пока ученики не переехали в новую школу, уроки можно проводиться в дистанционном формате.

Поправка, которую мы внесли в Госдуму, вытекала из необходимости законодательно отрегулировать дистанционные образовательные технологии. За донастройку онлайн-обучения в школах и СПО должно отвечать Минпросвещения, в университетах — Минобрнауки. Мы чётко прописали функции государства, полномочия профильных министерств. Следом появятся соответствующие подзаконные акты. В них должны быть прописаны все правила и рекомендации для школ, образовательных организаций СПО и вузов с учётом гарантий государства на доступное качественное образование. Также должны быть разработаны СанПиНы для такого формата обучения.

Поправка, которую мы внесли в Госдуму, вытекала из необходимости законодательно отрегулировать дистанционные образовательные технологии К сожалению, внесение поправки сопровождалось большим потоком фейковых новостей о полном переходе на дистанционное обучение, хотя в документе об этом не было ни слова. Ещё раз обращаю внимание, что я сама, мои коллеги-сенаторы остаёмся стойкими приверженцами традиционного формата обучения, когда учитель передаёт знания, что называется, глаза в глаза.

- Начиная с этого учебного года у каждой школы должна быть примерная рабочая программа и календарный план воспитательной работы? Как, по вашему мнению, нужно проводить воспитательную работу с учениками, чтобы она не превратилась в формальность?

- Вопросы воспитания сегодня являются ключевыми для настоящего и будущего страны. Мы достигли национального консенсуса в том, что касается наших базовых ценностей. Они закреплены в Конституции России, Цель воспитательной работы — донести их до детей. Педагог должен воспитать у учеников любовь к Родине, уважение к традициям своей страны, своего региона, истории России. Считаю, что будущий учитель сам должен быть убеждённым носителем наших традиционных ценностей. Именно ему вместе с родителями предстоит передавать, прививать эти ценности детям. Общение учителя с учеником — важнейший элемент социализации и воспитания личности.

Например, если педагог просто читает лекцию на тему экологического воспитания, вряд ли от этого будет толк. Другое дело, если вместе с детьми он пойдёт в лес, уберёт мусор, объяснит, как важно беречь природу — это уже совсем другое восприятие. Воспитательная работа будет эффективна только при условии, когда ребёнок не посторонний слушатель лекций, а вовлечённый участник коллективной деятельности, творчества. Когда он сам имеет возможность предложить конкретный проект и участвовать в его реализации.

- Чтобы вы хотели пожелать российским педагогам накануне их профессионального праздника?