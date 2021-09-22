Айтишники и экономисты: «СберСтрахование жизни» выяснила, какие профессии родители выбирают для своих детей в 2021 году

Родители стараются заблаговременно определиться с будущей профессией и вузом для своих детей, показал анализ запросов к сервису «Образовательный консьерж», который включён в детские программы накопительного страхования жизни (НСЖ) от «СберСтрахования жизни». Выяснилось, что IT и экономика стали самыми популярными темами обращений клиентов (30%).

Подбор образовательных учреждений (школ, колледжей и вузов) в сервисе «Образовательный консьерж» — самый востребованный запрос: с начала года количество таких обращений превысило 50%. При этом наибольшее число заявок зафиксировано в апреле и летом ― в преддверии вступительных экзаменов.

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Согласно данным «СберСтрахования жизни», в топ-3 популярных профессий 2021 года вошли IT, программирование и экономика. Помимо этого, родители искали вузы по таким специальностям, как лингвистика, юриспруденция, дизайн, медицина и театральное искусство. Кроме того, среди обращений клиентов были профессии авиадиспетчера, архитектора и криминалиста.

За подбором вузов в «Образовательный консьерж» чаще всего обращались москвичи (30%) и петербуржцы (23%). Также сервисом активно пользовались клиенты из Воронежа, Тюмени и Ростова-на-Дону.

Сервис помогает найти не только образовательные учреждения, но и репетиторов, кружки, спортивные секции, развлекательные мероприятия, медицинских специалистов и нянь. В частности, этим летом «Образовательный консультант» помог подобрать курсы по финансовой грамотности и рисованию, секции кунг-фу, летнюю школу, а ещё — пройти профориентацию.

Помощь в поиске профессии и вуза ― одна из самых ответственных задач любого родителя: от этого решения зависит будущее ребёнка и его благосостояние. В "СберСтраховании жизни" есть сервис "Образовательный консьерж", который поможет клиенту определиться с выбором образования ребёнка. Консультант найдёт, где пройти профориентацию, подберёт репетитора или курсы для подготовки к ЕГЭ, а также подходящий вуз по любой из профессий. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо оформить детскую программу накопительного страхования жизни "Билет в будущее" в любом из отделений Сбера

Ольга Монахова