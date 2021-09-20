Вассерман предложил реформировать систему образования

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, вышедший в лидеры по Преображенскому округу Москвы на выборах в Госдуму, заявил о намерении продвигать идею реформирования системы образования. В частности, он предложил сократить срок обучения в российских школах, передает издание «Подъем».

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Телеведущий отметил, что реформа образования должна начаться с изменения цели обучения, после чего можно будет определить, какие средства нужны для ее достижения.

«Я считаю целью образования формирование целостной картины мира. Когда мы ругаем ЕГЭ, мы на самом деле ругаем систему образования, чьи результаты сейчас проверяются с помощью ЕГЭ», — сказал Вассерман.

Публицист предложил сократить срок обучения школьников с 11 до 8 лет, так как, по его словам, 11 лет обучения — это слишком долго.

«Если учиться по методикам, рассчитанным на формирование целостной картины мира, тот объем знаний, который сейчас дают за 11 лет, можно усвоить лет за 8», — объяснил он.