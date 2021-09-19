Названа главная проблема школьных учебников в России

Все школьные учебники составлены согласно принятым в России стандартам, но это не несет никаких гарантий качества, заявил Ura.ru заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров.

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«Это не панацея то, что мы там укажем, что он опирается на стандарты. Они напишут в любом учебнике, что он согласован. Это уже просто гриф, к сожалению, не несет никакой гарантии», — считает Снегуров.

Он также выступил за сокращение числа школьных учебников.

Учебники должны быть вариативными, считает другой заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент РАО Евгений Ямбург. Он пояснил, что учебники должны удовлетворять интересам разных детей, а также делиться по специализациям.

Ямбург также отметил, что создать учебник для гуманитарных предметов сложнее, чем для точных наук. По его словам, «ни один уважающий себя учитель литературы по учебнику не работает», поскольку здесь главная задача - научить любить чтение и работать с произведениями. Еще сложнее с учебниками истории, добавил Ямбург, потому что в них часто навязывается определенная идеология.