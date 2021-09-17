Национальный рекламный форум представил программу стратегических сессий

Национальный рекламный форум представляет программу стратегических сессий. Лидеры рекламной отрасли обсудят потенциал рынка в динамично меняющемся мире.
23-24 сентября в Москве состоится одно из ключевых событий медиакоммуникационной отрасли. Юбилейный НРФ’5 представит 30 дискуссий при участии более 250 спикеров. Актуальные и наиболее острые вопросы отрасли будут обсуждаться в рамках специальных стратегических сессий. Спикеры топ-уровня совместно с представителями органов власти обозначат перспективы рекламного рынка и потенциал государственно-частного партнерства в индустрии коммуникаций.
Откроет деловую программу юбилейного Форума стратегическая сессия, посвященная диалогу бизнеса и государства, а также роли медиакоммуникационной отрасли в экономике страны.
«Реклама всегда оставалась одной из самых динамичных и гибких сфер в мире. Наш Форум — самая масштабная индустриальная площадка в стране для обмена опытом. Сейчас важно донести до участников рынка, что мы не можем действовать обособленно, потому что только в партнерстве возможно сделать рекламный бизнес не только эффективным, но и привлекательным, с точки зрения инвестирования. Консолидация интеллектуального и технологического потенциала игроков медиакоммуникационной отрасли позволит наладить максимально эффективное партнерство с государством», — сообщает первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, модератор главной стратегической сессии НРФ.
Взаимодействие государства и бизнеса должно перейти на новый уровень и приобрести характер партнерских взаимоотношений. Это будет способствовать более динамичному развитию индустрии и станет залогом качественного решения задач силами участников отрасли. Поэтому на стратегической сессии лидеры отрасли обсудят новые векторы развития рекламного рынка:
- какими возможностями обладает медиакоммуникационная индустрия для решения общественно-политических задач?
- почему цифровые коммуникации являются сегментом, требующим отдельного внимания?
- как реклама влияет на развитие креативных индустрий?
- какими темпами происходит увеличение объемов рекламной индустрии?
«В этом году мы наблюдаем двузначный темп роста объема рекламного рынка. Однако от квартала к кварталу цифры сильно отличаются, так как прошлый год показал неоднородные результаты в своей динамике. Если в первом квартале этого года рост всего рынка составил около 6%, то во втором рынок вырос против аналогичного периода прошлого года почти на 50%. По итогам года динамика снизится, по причине того, что во втором полугодии 2020 года рынок уже начал восстанавливаться, и мы ожидаем около 19% роста против 2020 или +14% к успешному доковидному 2019 году», — оценивает объемы рекламного рынка Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group.
- Сергей Новиков, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам;
- Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг»;
- Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group;
- Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;
- Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы;
- Алексей Толстоган, генеральный директор НРА;
- Ян Кухальский, генеральный директор холдинга «МЕДИА-1»;
- Вячеслав Николаев, президент, председатель Правления ПАО «МТС»;
- Роберт Мирзоян, исполнительный директор ГК Russ Outdoor.
«Наше общество вступает в эпоху “экономики впечатлений”, где медиа и рекламный рынок начинают играть еще более важную роль в жизни потребителей. Этот тренд — долгосрочный, он отразится и на бизнесе, и на его взаимодействии с аудиторией. Рекламные коммуникации строятся в принципиально новой парадигме: ключевая идея теперь заключается во внимании к потребителю, в формировании его чувств и ценностей. При этом эмоциональная связь выходит на первый план: человеку больше недостаточно обладать продуктом — он хочет впечатлений от взаимодействия с брендом. В новой модели потребления изменения коснутся всех участников рекламного рынка — как медиа, так и брендов. Некоторые из них уже прошли эту трансформацию, интегрировав экономику впечатлений в долгосрочные коммуникационные стратегии», — комментирует перспективы отрасли Алексей Толстоган, генеральный директор НРА.
Вторая часть стратегической сессии будет посвящена ключевым трансформациям и новым подходам на рынке. Эксперты обсудят:
- как меняется бизнес-ландшафт?
- какие изменения в поведении потребителей ?
- анализ роли и места агентств в экосистеме современного маркетинга.
«В хорошо отстроенной экосистеме, которой, безусловно, является маркетинг, каждый элемент несет определенную функцию. Это как с человеческим организмом — насколько важны для человека почки, сердце или мозг? Понятно, что без любого из этих органов люди просто не проживут. Точно так же и экосистема маркетинга — рекламные агентства в ней уже давно и исправно выполняют свою функцию. Они играют важную связующую роль между потребителем, медиа,брендами и технологиями и находятся в постоянном взаимодействии с этими элементами маркетинговых коммуникаций. Творческое начало, свойственное людям, работающим в рекламе, и их готовность экспериментировать, искать новое, делают агентства незаменимыми участниками конкуренции между брендами, делая ее еще более захватывающей. Нельзя забывать, что маркетинг является одной из ее ключевых составляющих. В последнее время коммуникации, благодаря скорости происходящих изменений, становятся все сложнее, задачи существенно усложняются. Это делает работу агентств ещё более необходимой и важной», — отметил Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group.
В повестку стратегической сессии включено обсуждение системы регулирования рекламного рынка в соответствии с современными реалиям отрасли.
- Мария Донских, CEO dentsu Russia
- Никита Пипко, президент «Игроник»
- Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group
- Юлия Орлова, генеральный директор коммуникационной группы NMi Group
- Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co
- Николай Молибог, генеральный директор РБК
- Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу Макдоналдс в России
В деловую программу юбилейного Национального рекламного форума интегрирована стратегическая сессия MIXX Russia Conference, которая состоится 24 сентября. Модераторы дискуссии: Ксения Болецкая (директор по взаимодействию с индустрией, подразделение медиасервисов «Яндекс») и Борис Омельницкий (президент IAB Russia).
С развитием цифровой коммерции возникают вопросы об эффективном миксе каналов в интернете: появляется большой объем данных по продажам в реальном времени. Рекламодатели заинтересованы в оценке влияния digital-рекламы на бизнес-показатели.
Стратегическая сессия MIXX Russia Conference — это три блока вопросов, которые были сформированы на основе «болей» рекламодателей.
Сколько стоит рекламодателю сбор данных о клиентах для использования в маркетинге и рекламе?
Какой срок окупаемости расходов на сбор данных?
Возможно ли индустриальное решение, база, где будут агрегироваться данные десятков рекламодателей?
Кто должен заниматься сквозной аналитикой всех размещений?
Какие модели атрибуции данных использовать?
Как размещаться эффективно: по охватам или на основе big data?
Как рассчитать эффективность видеоблогеров?
- Дмитрий Качмар, коммерческий директор «Яндекс»;
- Артем Пуликов, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса «Газпром-медиа»;
- Рубен Оганесян, директор по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу холдинга «МЕДИА-1»;
- Наталья Дмитриева, генеральный директор сейлз-хауса «Индекс 20»;
- Владимир Степанов, директор по медиастратегии PepsiCo Russia & BUCCA;
- Татьяна Гура, Бренд и Меню Директор Макдоналдс Россия;
- Марина Сурыгина, директор по цифровой стратегии и маркетингу Gallery;
- Александр Папков, директор по технологиям Media Direction Group, сопредседатель комитета IAB Russia по Big Data&Programmatic.
«Пандемия изменила ландшафт рынка и общества. Рост медиа-потребления и времени, которое пользователи проводят в онлайне, а также рост числа покупок позволяют собрать полную картину потребительского поведения в цифровой среде. Это открывает уникальные возможности для агентств, платформ и рекламодателей по выстраиванию наиболее эффективной коммуникации в digital. Произошедшие изменения на рынке за последние 1,5 года, обозначили ключевые вопросы: технологии работы с данными и новыми цифровыми каналами. Современные маркетологи уже видят полную картину поведения потребителя в онлайн, а рекламодатели находятся в поиске выгодного инвентаря и компетентных специалистов, которые владеют инструментами необходимые в эпоху big data. Мы будем обсуждать оптимальные стратегии для рекламодателей в изменившихся условиях рынка», — заявил президент IAB Russia Борис Омельницкий, модератор стратегической сессии MIXX Russia Conference
Высокая роль коммуникаций в жизни общества и влияние цифровых технологий на экономическую деятельность формируют новую модель развития рекламного бизнеса. Стратегические сессии Национального рекламного форума являются дополнительным драйвером для поиска актуальных инсайтов о рынке.
Регистрация и полная программа НРФ’5 на официальном сайте: https://advertisingforum.ru
Организаторы: АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК
Титульный партнер: холдинг «Газпром-медиа»
Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope
Партнеры: OMD OM Group, Национальный Рекламный Альянс, Национальная Медиа Группа, Сейлз-хаус «Эверест», Media Direction Group, Russ Outdoor, Игроник, «Восток-Медиа», NMi Group, холдинг Медиа-1, Gallery, dentsu Russia, СберМаркетинг, GroupM, Сеть кинотеатров КАРО, Hyper AdTech, коммуникационная группа АДВ, Mediasniper, American Express, Сеть АЗС «Газпромнефть», Яндекс.Бизнес, Риалвеб, медиахолдинг «Европейская медиагруппа», Segmento, СППИ ГИПП, ABC, Аргументы и Факты, Иванов Монамс Медиа, Комсомольская правда, ТЕЛЕК, Толока
Бизнес-партнер: TikTok for Business
Event-партнеры: А5000, Типография ZetaPrint / Z-CARD
Индустриальный контент-портал: ADPASS
Официальный партнер: Facebook
Генеральный индустриальный партнер: Sostav
Генеральное информационное агентство: ТАСС
Генеральный медиапартнер: ВГТРК
Генеральный информационный партнер: Rambler & Co
Технологический digital-партнер: Mail.ru Group
Стратегический партнер: Яндекс
Стратегический информационный партнер: Forbes
Официальное деловое издание: РБК
Официальный информационный партнер: КоммерсантЪ
Информационные партнеры: Мир 24, Independent Media, Российская газета, Lentainform, Intercom Media, Финансовая газета, ТТЦ «Останкино»
Outdoor-партнеры: River Screen, компания «ЭФИР»
Премиальное индор-телевидение: Novikov TV
Outdoor и Indoor-партнеры в регионах: Intronic, Port Media, 2 этаж, Перспектива