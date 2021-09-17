Национальный рекламный форум представил программу стратегических сессий

«В хорошо отстроенной экосистеме, которой, безусловно, является маркетинг, каждый элемент несет определенную функцию. Это как с человеческим организмом — насколько важны для человека почки, сердце или мозг? Понятно, что без любого из этих органов люди просто не проживут. Точно так же и экосистема маркетинга — рекламные агентства в ней уже давно и исправно выполняют свою функцию. Они играют важную связующую роль между потребителем, медиа,брендами и технологиями и находятся в постоянном взаимодействии с этими элементами маркетинговых коммуникаций. Творческое начало, свойственное людям, работающим в рекламе, и их готовность экспериментировать, искать новое, делают агентства незаменимыми участниками конкуренции между брендами, делая ее еще более захватывающей. Нельзя забывать, что маркетинг является одной из ее ключевых составляющих. В последнее время коммуникации, благодаря скорости происходящих изменений, становятся все сложнее, задачи существенно усложняются. Это делает работу агентств ещё более необходимой и важной», — отметил Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group.