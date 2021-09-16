В Киевском университете культуры открыли факультет TikTok.Видео

Певец и президент Киевского университета культуры Михаил Поплавский презентовал в вузе факультет TikTok. Видео с открытия появилось в telegram-канале «Бушующий мир».
Сообщается, что студенты будут учиться продвигать аккаунты в социальных сетях. Михаил назвал факультет инновационным и молодежным.
«Моя миссия - украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир», — заявил Поплавский.
Руководство проектом «Тиктокеры университета культуры» доверили Лилии Можаевой, начальнице культурно-творческого отдела. Полная образовательная программа факультета пока не представлена.