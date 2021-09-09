Израильский психолог оценила состояние девятилетней студентки МГУ

Израильский психолог-консультант Адриана Лито на своей странице в Facebook оценила психологическое состояние девочки-вундеркинда, поступившей в Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова в девять лет.

Фото: Мослента Мослента

По мнению эксперта, МГУ — это просто образовательное учреждение и неважно, во сколько лет туда прийти для того, чтобы начать получать знания. В пример женщина поставила своего бывшего мужа, который, хоть и не был вундеркиндом в юности, но поступил в университет на факультет психологии в 14 лет.

Лито отметила, что проблема заключается не в самом поступлении девочки в университет в таком юном возрасте, а в напористости родителей.

«Проблема в том, что ее родитель воспитывает ребенка в стиле "вижу цель — не вижу препятствий", и он сам не очень в порядке Вся травма уже есть рядом с ней в полный рост последние девять лет», — объяснила она.

Психолог добавила, что ей приходилось работать с людьми с подобными проблемами. По ее словам, из детей в результате «фабричного изготовления гения» вырастают взрослые с жуткими воспоминаниями по типу таких, когда в три года у него отбирают игрушки, ссылаясь на то, что он для них уже взрослый.