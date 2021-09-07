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Отец девятилетней студентки МГУ попросит ускорить её обучение

News.ru
7 сентября 2021

Отец девятилетней девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений Тепляков обратится в учебную часть МГУ с просьбой ускорить обучение дочери. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Мы пока учимся, идём вперёд, потом будем обращаться в учебную часть с вопросами о требовании к аттестациям, возможности ускоренного обучения и закрытия программы. Объективно Алиса может идти в разы быстрее, студенты очень разные по уровню, — заявил Тепляков.

Он признался, что программу первого курса по математическому анализу Теплякова уже освоила. Также мужчина похвастался тем, что его дочь за неделю почти прочла 600-страничную книгу по психологии Елены Соколовой «13 диалогов о психологии».

Ранее сообщалось, что Алиса планирует закончить факультет психологии МГУ за два года, вместо положенных на обучение пяти лет.

Теплякова прославилась на всю страну после того, как успешно окончила школу в восемь лет и сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Девочка не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета университета, в связи с чем родители заключили договор о получении платного образования.

Образование,Биология,Евгений Тепляков,Елена Соколова,МГУ,РИА Новости,
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