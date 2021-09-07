Отец попросит ускорить обучение 9-летней девочки в МГУ

Отец девочки-вундеркинда, поступившей в МГУ имени Ломоносова в девять лет, планирует обратиться в учебную часть с просьбой ускорить обучение дочери. По мнению мужчины, она может освоить программу быстрее остальных студентов, сообщает РИА Новости.

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«Мы пока учимся, идем вперед, потом будем обращаться в учебную часть с вопросами о требовании к аттестациям, возможности ускоренного обучения и закрытия программы. Объективно Алиса может идти в разы быстрее, студенты очень разные по уровню», — объяснил Евгений Тепляков.

По словам россиянина, его дочь признается, что ей очень легко даются пары по математическому анализу, а также она уже успела за первую неделю обучения прочитать 600-страничный учебник по психологии. Юная студентка заявляет, что она уже знает материал, который на данный момент проходят на курсе.